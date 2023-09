“Viva la Costituzione | la Costituzione è viva!” | al via il progetto gratuito rivolto alle scuole primarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ileducativola, la!” avrà inizio il 1° ottobre nelleitaliane. Promosso dalla Fondazione Articolo 49 ETS, ilha come obiettivo sostenere la formazione della coscienza civica e critica nelle nuove generazioni. Attualmente, ilha il patrocinio della rappresentanza della Commissione UE in Italia ed è sviluppato in collaborazione con l’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. Il lancio ufficiale avverrà a Roma il 12 ottobre con il battesimo istituzionale del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Ilsi estende su tre annualità scolastiche ...