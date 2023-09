Visite gratuite | incontri ed eventi | tante iniziative contro il cancro al seno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilalrimane il tumore più diffuso, in assoluto, in Italia e naturalmente, il più diffuso tra quelli femminili. Sono stati 55.700 i nuovi casi nel 2022, con una crescita dello 0,5% rispetto al 2020. Il 14% di tutti i casi didiagnosticati nel 2022. Lo riferisce l’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica nel rapporto “I numeri delin Italia 2022”. Sono 834.154 le donne che soffrono di questo tumore in Italia. Un numero impor, pari al 43% di tutti i tumori femminili. Siamo quindi di fronte ad una situazione molto grave per la salute delle persone ma anche per la salute pubblica. Una condizione con gravi impatti sulle relazioni sociali, familiari e affettive. Né mancano le conseguenze sul piano economico e sociale dei singoli, delle famiglie, della comunità e ...