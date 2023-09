Video di rapporti sessuali in Comune nell’inchiesta per corruzione | una delle donne | “Quei filmati non dovevano essere diffusi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “non”. “È un fatto privato che riguarda la mia famiglia”. A parlare, intervistata da Repubblica, è unadueimmortalate dalle microspie piazzate dagli inquirenti neldi Santa Marinella (Roma) mentre ha un rapporto sessuale con il sindaco dem Pietro Tidei. “Tutto questo è un dramma, non merito questa macchina del fango”. Isono finiti agli atti dell’inchiesta perin, partita dopo una denuncia dello stesso primo cittadino. E quando i legali del consigliere Roberto Angeletti, uno degli accusati per, hanno richiesto l’accesso a tutti gli atti, la procura di Civitavecchia ha dato il via libera. Secondo ...