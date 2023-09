Victoria Beckham annuncia il suo drop di profumi “autobiografici”

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è presente su tutti i fronti, nella moda, nella musica (of course) e nel beauty. E siamo certi che abbia molte storie da raccontare. Effettivamente, una di queste tante storie potranno essere scoperte nel suo nuovobeauty con l’uscita del suo nuovo trio di fragranze, “Autobiographical” di prossima uscita.Beauty, infatti, si sta preparando a lanciare la sua prima collezione di, che presenterà tre fragranze unisex ispirate a momenti significativi della vita di. Le fragranze, chiamate “Portofino ’97”, “Suite 302” e “San Ysidro Drive”, sono state create in collaborazione con ilere Jérôme Epinette. La collezione sarà accessibile principalmente attraverso i ...

sta per lanciare la prima collezione di fragranze col suo marchio beauty. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul sitoBeauty, invitando gli utenti a iscriversi a una ...

L'impero di Victoria Beckham non conosce confini e in particolare la divisione beauty sforna una novità dietro l'altra, che in un attimo si trasforma in un must have. É il destino già scritto anche de ...Victoria Beckham debutta nel profumo. Il lancio, previsto per venerdì, arriva in un momento positivo del brand, che ha registrato una crescita del 14%, trainato dal beauty. I profumi, che prendono il ...