Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2023 ore 17 | 45

(Di mercoledì 27 settembre 2023) IABILITÀ DEL 27 SETTEMBREore 17.20 NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATOT URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DLLA CAPITALE IN VIA DEI CASTELLI R0OMANI A PAVONA SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CHHINA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA AREDATINA UN INCIDENTE RSALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI VALLE CAIA E VIA DELLA SOLFARATA NE IDUE SENSI DI MARCISA Servizio fornito da Astral