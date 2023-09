Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) IABILITÀ DEL 27 SETTEMBREore 15.20 NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE DIREZIONE TOR LUPARA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHEISANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO IN VIA APPIA RALLENTAMEWNTI ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVBONA IN PROSSIMITA ...