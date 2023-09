Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023)DEL 27 SETTEMBREORE 10:20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI DA FORMELLO FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO ALTRE CODE MA PER TRAFFICO SONO SEGNALATE SULLA VIA FLAMINA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DEL RESTO CIRCONE REGOLARE E SCORREVOLE SIA SULLE GRANDI DIRETTRICI CHE SUL RACCORDO ANULARE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, APPUNTAMENO A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral