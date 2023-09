Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023)DEL 27 SETTEMBREORE 7:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE DI VITERBO IN VIA DI RISOLUZIONE CON LA RIMOZIONE DEL MEZZO ANDATO IN FIAMME SULLA CARREGGIATA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI FORMELLO PERMANGONO ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LATERAMO MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA ROM,A FIUMICINO FINO ALL USCITA APPIA E PIU AVANTI TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE DALLA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO E SULLA ...