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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2023 ore 08 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2023 ore 08:45 (Di mercoledì 27 settembre 2023) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2023 ORE 7:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SULAL CASSIA BIS IN DIREZIONE DI VITERBO LUNGHI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN AUTO INFIAMME ALTEZZA FORMELLO ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA LUNGHE FILE PER CURIOSI PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE MOLTO TRAFFICATO IN QUETS EULTIME ORE CON CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LA Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA ROM,A FIUMICINO FINO ALL USCITA APPIA E PIU AVANTI TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE DALLA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO E SULLA Roma FIUMICINO SEMPRE ...
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