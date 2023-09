Verso il reintegro della Russia nel geande calcio? La UEFA riammette le squadre giovanili | le parole di Ceferin

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un passo in avanti. Ileuropeo, nello specifico la, inizia a muoversila, rimasta esclusa dalle grandi competizioni sin dall’inizio del conflitto in Ucraina. La massima organizzazione delcontinentale ha deciso dire alle competizioni internazionali lerusse. “I bambini non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è fermamente convinta che ilnon debba mai rinunciare a inviare messaggi di pace e speranza – afferma nel comunicato Aleksander– È particolarmente doloroso che, a causa del perdurante conflitto, una generazione di ragazzi sia privata del diritto di competere nel ...