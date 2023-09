Verrà demolita l’ultima casa di legno della “Dubai del Brasile”

Passi in avanti per la riqualificazione della scuola media 'Norberto Bobbio' di via Santhià 76 , chee ricostruita con i soldi dell'Europa. Questa mattina è stato approvato il progetto esecutivo, del valore di 9.658.000 euro, per la riqualificazione del plesso in Barriera di Milano. L'...... ha ricevuto, nel 2018, un finanziamento di 4.950.000,00 per esseree ricostruita ma ad ... Nulla è stato fatto per dimostrare che questa scuolaabbattuta e ricostruita. Per questo motivi ...

Tre milioni per sistemare opere pubbliche a Serravalle distrutte dal ... il Resto del Carlino