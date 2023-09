Verona-Atalanta | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Questo pomeriggio alle 18.30, allo stadio Bentegodi, l’Hellasaffronta l’nella sfida valida per la sesta giornata del campionato diA. Nel complesso le due squadre sono partite bene in campionato e hanno dimostrato di essere in crescita. Soprattutto i bergamaschi, complice anche la bella prestazione fornita contro il Cagliari. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere inil matchA: le ultime Photo credits: HellasFCIlviene dalla sconfitta subita per mano del Milan per 1-0, ma è riuscito comunque a mostrare delle ottime prestazioni in queste ...