Venezia | morto in ospedale durante il ricovero in psichiatria | la fiaccolata per Bruno Modenese

(Adnkronos) – È stato ri trovato senza vita l'escursionista di 68 anni disperso da ieri sera lungo il Cammino Celeste in Friuli Venezia Giulia . Il ...

Il Redentore finisce in tragedia. La notte scorsa, alla fine dei fuochi del Redentore a Venezia un barchino con a bordo due ragazze e un ragazzo alla ...

tragedia alla festa del Redentore a Venezia : un giovane di 28 anni , Riccardo Nardin, ha perso la vita in un incidente durante le celebrazioni. Il ...

Bambino morto a Venezia , crolla la versione raccontata dai genitori . Si ipotizza un investimento in ambito famigliare «Il piccolo ha gridato ...

L’ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale: nel registro degli indagati un uomo di 19 anni e uno di 45. L’incarico per l’autopsia

Paolo Bressanello, immersione con gli amici sub a Venezia poi il malore improvviso in acqua: morto a 65 anni ilmessaggero.it

I vigili del fuoco sono intervenuti stamani a Volto di Rosolina (Rovigo) lungo la linea ferroviaria Rovigo-Chioggia, per l'investimento di un toro da parte di un treno, che è rimasto danneggiato. (ANS ...Era stato ritrovato dai suoi parenti con un edema cerebrale e gli zigomi fratturati. Sotto inchiesta due infermieri, ma gli indagati potrebbero essere di più ...