Velasco | Io nuovo ct? Non ne so proprio nulla

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Finisce la stagione di Davide Mazzanti come sull panchina della nazionale di volley femminile. Nel toto-nomi per la successione spicca Julio

Sarà Julio Velasco il nuovo allenatore del l'Italvolley femminile che non ha ancora gettato alle ortiche tutte le speranze di agganciare le Olimpiadi ...

Sempre dalle colonne della Gazzetta si parla di attesa per l'ufficialità della successione tra Mazzanti e Velasco , si dovrà infatti attendere il ...

C'è una nazionale femminile da rifondare, partendo dalla scintilla di unfuoco. Eè l'uomo giusto non tanto - è presto - per conquistare unmondo, ma per immaginarlo e cominciare ..."Questa mattina mi sono trovato su tutti i giornali e su tutti i siti internet, leggendomi comeallenatore della nazionale femminile " le dichiarazioni dirimbalzate sui social - . ...

Torneranno Egonu e le senatrici Il nuovo allenatore valuterà tutto daccapo». Poche ore più tardi, però, lo stesso Velasco ha smentito le voci che lo vedrebbero nuovamente sulla panchina azzurra, dopo ...A 71 anni e dopo aver scritto la leggenda della Pallavolo italiana, potrebbe tornare a sedersi sulla panchina dell'Italvolley femminile per (ri)lanciare Paola Egonu e centrare i Giochi di Parigi 2024.