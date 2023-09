MAIORCA (SPAGNA) - Deludente pareggio per la capolista Barça , che a quattro giorni dall'esaltante remontada sul Celta si fa fermare sul 2 - 2 dal gagliardo Maiorca di, autore della rete dell'immediato vantaggio dei baleari e dell'assist del momentaneo 2 - 1 di Abdon . Di Raphinha e del subentrato Fermin Lopez le reti dei catalani, che dormono in vetta ...Il protagonista dell'incontro è: l'attaccante kosovaro (29 anni ex Lazio) segna il gol che sblocca il risultato e serve l'assist per il raddoppio di Prats. Il Barca reagisce prima con ...

Vedat Muriqi frena il Barcellona: è 2-2 a Maiorca Corriere dello Sport

Muriqi bestia nera delle big: gol e assist contro il Barcellona! - VIDEO La Lazio Siamo Noi

Mezzo passo falso per i blaugrana, che non vanno oltre al pareggio contro i baleari, trascinati dall'ex laziale, autore di una rete e di un assist ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.