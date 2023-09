Vangelo di oggi 27 Settembre 2023 | Lc 9 | 1-6 | Video commento

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 27, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro“. “L’esperienza della missione fa parte della formazione L'articolodi27: Lc 9,1-6proviene da La Luce di Maria.

... in preda alla spada, alla prigionia, alla rapina, al disonore, come avviene. Ma ora, per un ...Dalsecondo Luca Lc 9,1 - 6 In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e ...La lezione che ci viene impartita, dalla pagina diche abbiamo ascoltato, potrebbe avere per titolo: "I fatti e le parole". Fatti e parole visti nella loro differenza, nella loro ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 26 Settembre ... Cerco il Tuo volto

Il Vangelo di oggi, domenica 24 Settembre 2023 ATNews

L'Annuncio per approfondire, meditare e fare proprio il messaggio di papa Francesco per la prossima Giornata Mondiale Missionaria ...Immaginiamo la nostra vita che si snoda su una strada. Se analizziamo il nostro comportamento, ci accorgiamo che spesso camminiamo distratti...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il ...