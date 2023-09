Vaccino Covid | l' Aifa | Rischio miocarditi e pericarditi con inoculazione di Pfizer o Moderna | specialmente dopo 2^ dose e tra i maschi giovani

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L'ultimo aggiornamento dell'suldia seguito dell'di vaccinimRna (si citano in particolare Cominarty e Spikevax, di) arriva come un fulmine a ciel sereno. L'Agenzia Italiana del Farmaco, infatti, ammette in una nota che i vac