Usato - Auto1 | arriva Tagliavia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Gabrieleè stato nominato vice president Italy digroup, di cui condurrà quindi i tre marchi dedicati alla compravendita di veicoli di seconda mano. Succede a Stefano Galluccio, che ha guidato in Italia la piattaforma digitale per l'acquisto e la vendita di auto usate negli ultimi sette anni. In particolare,gestirà noicompriamoauto.it, la piattaforma C2B per la vendita di auto usate di privati, Autohero.com, altro brand sviluppato nell'online ma per il canale B2C, e.com, il marchio specializzato invece nel B2B., prima di approdare ad, ha lavorato in Europa e Nordamerica per McKinsey, Amazo, Spotahome, Reef, Gorillas e Getir.