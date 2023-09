Università | Tassinari Fi | ' su caro alloggi governo al lavoro dopo decenni di immobilismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sulla questione dellibri e degliuniversitari questoè stato l'unico a intervenire in maniera decisa. Al ministro Bernini va dato atto,di, di aver preso in mano la situazione e averla affrontata lavorando sodo. Oggi, in commissione Cultura, durante le audizioni, una rappresentanza di Azione Universitaria, auditi sul tema, ha dato atto al ministro Bernini che questosta facendo tanto, a differenza di altri negli ultimi dieci anni. Ilnon è una novità, è da sempre un problema, solo oggi una certa parte politica se ne accorge? Cosa è stato fatto in passato? Nulla. Questo, il ministro Bernini e questa maggioranza, sta ...