Union Berlino | Bonucci | “La Juventus era la mia vita La nazionale…”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Leonardoha analizzato l'addio allae il conseguente arrivo in Bundesliga all'. In più, il calciatore ha svelato il proprio obiettivo: essere convocato da Luciano Spalletti e tornare in nazionale

Dopo il debutto in Champions League al Bernabeu in settimana, l’ Union Berlino torna in Bundesliga sabato 23 settembre in casa contro ...

Leonardo Bonucci fa il suo debutto in Bundesliga con l' Union Berlino contro l'Hoffenheim e strappa un record : come riferito da Opta,...

Negativa a dir poco la prima partita da titolare in Bundesliga per Leonardo Bonucci . Il difensore ex Juventus, passato all’ Union Berlino ...

l’Union Berlino di Leonardo Bonucci è tra i prossimi avversari del Napoli in Champions. La formazione tedesca, che è stata battuta dal Real in ...

L’ Union Berlino di Leonardo Bonucci è tra i prossimi avversari del Napoli in Champions. La formazione tedesca, che è stata battuta dal Real in ...

Intervistato dal quotidiano tedesco Kicker, Leonardo Bonucci ha analizzato l'addio alla Juventus e il conseguente arrivo in Bundesliga all'. " Volevo uscire dalla mia comfort - zone, sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua e un nuovo stile di vita" - ha spiegato l'ex difensore della Juventus. "Volevo questa ...Leonardo Bonucci, ex difensore della Juve e ora all', è tornato a parlare a Kicker del suo addio ai bianconeri Leonardo Bonucci, ex difensore della Juve e ora all', è tornato a parlare a Kicker del suo addio ai bianconeri. Le ...

Mercato Inter, spunta un retroscena: Gosens vicino ad un altro club prima dell'Union Berlino Inter News 24

Kicker - Retroscena Gosens: prima dell'Union Berlino aveva flirtato con l'Hoffenheim Fcinternews.it

Chiusa l'avventura alla Juventus, Bonucci ha scelto di ripartire dall'Union Berlino: "Volevo uscire dalla mia comfort-zone, sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua e un nuovo stile di vita.Dopo l'ottima prestazione in Champions League contro il Real Madrid, per Leonardo Bonucci è arrivato l'esordio con la maglia dell'Union Berlino anche in Bundesliga. Tuttavia, la prima volta nel ...