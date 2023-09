Un giudice a New York | Trump ha frodato | asset gonfiati Il tycoon nega

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Undel tribunale di Newha stabilito che Donalde i suoi figli adulti sono responsabili di frode, avendo fornito per dieci anni false informazioni finanziarie sulla condizione patrimoniale dei loro, gonfiandola fino a 3,6 miliardi di dollari. La frode sarebbe avvenuta ei confronti di banche e società do assicurazione. Ilha ordinato la revoca di alcune delle licenze commerciali di. Ile passa al contrattacco parlando di "una grande compagnia diffamatoria e calunniosa da questa caccia alle streghe politicamente motivata".

La richiesta di danni è per 250 milioni di dollari L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi figli adulti sono stati accusati di ...

...ha ordinato che alcune delle licenze commerciali di Trump siano revocate come punizione - rendendo cosi' difficile o impossibile per lui e i figli adulti fare affari aYork. Lo stessoha ...Lo ha stabilito ildiYork Arthur Engoron che ha rifiutato così l'archiviazione nel processo in una causa civile avanzata dalla procura diYork. Letizia James, la procuratrice che ...

Il giudice ordina anche la revoca di alcune delle licenze commerciali di Trump. Il tycoon nega e parla di "una grande compagnia diffamata e calunniata da ...