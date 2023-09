Un cane di Biden morde un altro agente del Secret Service

È successo un'altra volta. L'Undicesima per la precisione. Commander, il pastore tedesco di due anni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ...

Il pastore tedesco Commander protagonista di 11 morsi in 2 anni Il cane del presidente Joe Biden ha morso un agente dei servizi segreti. Un’altra ...

Il pastore tedesco Commander protagonista di 11 morsi in 2 anni Il cane del presidente Joe Biden ha morso un agente dei servizi segreti. Un’altra ...

Joe Biden ha un motivo in più per spingere l’acceleratore sulla riforma del sistema bancario americano, resasi necessaria se non urgente ...