Ultime Notizie Roma del 27-09-2023 ore 15 | 10

(Di mercoledì 27 settembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 27 settembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sulla tacca Sebastopoli Puntando il dito contro Gran Bretagna e Stati Uniti l’attacco carino di venerdì scorso al quartier generale della flotta russa allenamento in Crimea è stato effettuato su richiesta servizi segreti americani e britannici e coordinato con loro Ho dichiarato la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova intanto sul fronte di arriva la conferma di chi è sul ritorno dei mercenari di Wagner stiamo parlando di circa 500 persone conferma il capo stampa del gruppo orientale delle Forze Armate ucraine parte della formazione di circa 8000 mercenari che si trovano nei campi di bello Russia e che ora negoziano contratti con il Ministero della Difesa un documento Top Secret inviato da chi e dove mi registra ti ha fatto luce su componenti di ...

Roma dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Iraq almeno 100 persone sono morte al 350 sono ...

Roma dailynews radiogiornale di trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio uno sciame sismico in corso nell’area dei ...

"Lo Stato - continua - che le nostre donne professioniste siano giustamente tutelate nella gravidanza a rischio, come le donne dipendenti, ma per quest'si impegna lo Stato per le 'nostre ......hanno piùda 8 giorni. Le indagini sono sconfinate anche in Francia in quanto tramite la tracciatura dell'auto e le immagini della videosorveglianza i carabinieri hanno ricostruito le...

BRUXELLES - È dell'Italia il record nell'Ue di fake news registrate su Facebook secondo un rapporto della Commissione europea sull'attuazione del Codice di condotta delle piattaforme social. Nei primi ...