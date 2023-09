Ultime Notizie Roma del 27-09-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Iraq almeno 100 persone sono morte al 350 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale Adam Villa una cittadina nella provincia settentrionale di vinile il drammatico bilancio è ancora provvisorio il premier Giorgia Meloni ha avuto un lungo e cordiale incontro a Palazzo Chigi con il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron lo rende noto l’ufficio di Presidenza del Consiglio al termine del già faccio durato oltre un’ora tenutosi al termine dei funerali di Stato di Giorgio Napolitano i due leader si legge nella nota hanno discusso delle principali tematiche internazionali con particolare attenzione alla gestione dei migranti e le priorità economiche europee per Tagliani l’italiano nel luogo dove portare tutti I ...