Ultime Notizie Roma del 27-09-2023 ore 07 | 10

(Di mercoledì 27 settembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 27 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo sciame sismico interessato l’area dei Campi Flegrei in provincia di Napoli Dalle prime verifiche non sono stati segnalati danni tanto il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale si è messo in contatto con le strutture locali un faccia a faccia senza delegazione incentrato sul tema migranti secondo quanto si è preso dalla nota di Palazzo Chigi si è svolto in maniera informale l’incontro tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni è il presidente francese Emmanuel Macron arrivati a piedi a Palazzo Chigi dopo aver partecipato a Montecitorio le sei stato con rito laico del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano il colloquio durato circa un’ora in 20 minuti al termine Macron ha lasciato il palazzo ...