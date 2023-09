Udinese | Sottil | «Non siamo riusciti a mettere pressione a un Napoli la cui qualità è veramente alta»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro ilAndrea, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il. PAROLE – «La difficoltà della partita la conoscevamo, non abbiamo nemmeno iniziato male. Non sto qui nemmeno a fare polemica sul rigore, ilha strameritato: dobbiamo archiviare velocemente e pensare al Genoa. Però sul rigore, se l’arbitro non lo ritiene rigore, il VAR non dovrebbe intervenire… Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni interessanti, ma abbiamo commesso errori sui gol e nonpiùa rientrare in partita. In queste gare serve una cattiveria agonistica di gran lunga superiore. Mi ...