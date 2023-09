Udinese | nuova denominazione per il ‘Friuli’ | si chiamerà ‘Bluenergy Stadium’ per i prossimi 5 anni

(Di mercoledì 27 settembre 2023)commerciale per lo stadio dell’in seguito a una nota congiunta con Bluenergy Group. “Il nome Bluenergy Stadium identificherà per iquello che è oggi uno dei modelli di riferimento tra gli stadi europei, il secondo impianto di proprietà costruito in Italia, oltre che un concept rivoluzionario di impianto calcistico attivo sette giorni su sette”, sottolinea il comunicato. “Sono felice di poter condividere con la proprietà e il management di Bluenergy le sfide impegnative che ci attendono per il futuro, sul prato del nostro meraviglioso Bluenergy Stadium, ma anche nella ricerca di un modello di sviluppo ancora più sostenibile. A loro va, anche come friulano, il mio ringraziamento e l’impegno a ricambiare la loro fiducia con altrettanta passione e ...

Proprio l'attaccante nigeriano è al centro di una'bomba' scoppiata in casa Napoli a causa di ... Intanto questa sera è in programma Napoli -e Osimhen è tra i convocati. Difficilmente ...Dopo la gara in Coppa Italia di gennaio, c'è unasfida tra i due tecnici, stavolta in serie A.chiamata per Vogliacco che potrebbe rientrare domenica prossima per la trasferta contro l'. ...

BLUENERGY STADIUM - UDINESE E BLUENERGY PER IL ... Udinese Calcio

Udinese, addio Dacia Arena: l'impianto cambia ufficialmente nome Calcio e Finanza

L'ex difensore e capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Kicker in merito al suo addio ai bianconeri.Una possibile sorpresa tra i convocati per Napoli-Udinese. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, contro l'Udinese, così come contro il Lecce, al centro della difesa Rudi Garcia, allen ...