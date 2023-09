Udinese | cambia nome lo stadio | da ‘Friuli’ a ‘Bluenergy Stadium’

(Di mercoledì 27 settembre 2023)la denominazione delloFriuli dell’: diventerà ilper i prossimi 5 anniloFriuli. L’ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Bluenergy Group per la denominazione dell’impianto per i prossimi 5 anni, che diventerà così il Bluenergy Stadium. Di seguito il comunicato del club, che riporta le parole del presidente Pozzo. «IlBluenergy Stadium identificherà per i prossimi 5 anni quello che è oggi uno dei modelli di riferimento tra gli stadi europei, il secondo impianto di proprietà costruito in Italia, oltre che un concept rivoluzionario di impianto calcistico attivo sette giorni su sette. Sono felice di poter condividere con la proprietà e ...

Udinese-Juve ntus 0-3 Juventus Szczesny 7: non è chiamato a effettuare interventi miracolosi se non al minuto 83' quando sbarra la po...

la denominazione dello Stadio Friuli dell': diventerà il 'Bluenergy Stadium' per i prossimi 5 anninome lo Stadio Friuli. L'ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Bluenergy Group per la denominazione dell'impianto per i prossimi 5 anni, che diventerà così il Bluenergy Stadium. ...... fermato e denunciato Guida sotto l'effetto di droga, un laboratorio per i controlli nell'area di servizio del… La casa dell'nome: si chiamerà Bluenergy Stadium Cade in bici e ...

Lo stadio dell'Udinese cambia nome: ecco il Bluenergy Stadium numero-diez.com

Udinese, lo stadio cambia nome: si chiamerà Bluenergy Stadium Sky Sport

Un video all’arrivo di Victor Osimhen nel ritiro del club partenopeo prima di Napoli-Udinese svela tutta la rabbia del calciatore nigeriano che ...Sta facendo discutere il video di Victor Osimhen che arriva all'Hotel Serapide nel giorno della sfida contro l'Udinese ...