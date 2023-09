Ucraina | Peskov | ' tributo Zelensky a fascista confermano ideologia nazista Kiev'

Il portavoce del Cremlino, Dmitry, non ha commentato il caso. "Non ci sono state ... Maria Zakharova, ha accusato Stati Uniti e Gran Bretagna per l'attacco effettuato dall'lo scorso 22 ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry, non ha commentato il caso. "Non ci sono state ... Maria Zakharova, ha accusato Stati Uniti e Gran Bretagna per l'attacco effettuato dall'lo scorso 22 ...

Ucraina: Peskov, 'Putin dittatore presidente non si abbassa a livello insulti di Biden' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ucraina, la controffensiva a Bakhmut guadagna terreno Euronews Italiano

(Adnkronos) – Nuovo capitolo del giallo che circonda le sorti dell’ammiraglio russo, Viktor Sokolov, dato per morto dagli ucraini nell’attacco del 22 settembre a Sebastopoli, in Crimea. Il comandante ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 581esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di mercoledì 27 settembre 2023 ...