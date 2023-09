Ucraina | “l’italiana Parpas vende macchinari per tank a Mosca aggirando le sanzioni” | l' azienda smentisce accuse da Usa

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Viene spesso fatto il nome della società russa Yumak, con sede nel centralissimo Boulevard Bolshoi di, nell'inchiesta del thinkamericano Silverado Policy Accelerator riguardante le presunte triangolazioni che la Federazione avrebbe negli ultimi mesi messo in atto per aggirare le

... presidente Aigab, associazionegestori affitti brevi " ... Leggi anche Guerra in, il 'popolo' di Airbnb finanzia la ... arriva la stretta di New York:'host dovrà essere presente in ..."Ricordatevi dei vostri fratelli e sorelle dell', ... afflitta dalla guerra, che cercano'aiuto, il rifugio e la benevolenza ... il saluto ai fedeli di lingua

Zelensky: arrivati carri armati Usa Abrams. Morto comandante della flotta russa in Mar Nero, Sokolov - Zuppi: trovare vie di pace nella giustizia - Zuppi: trovare vie di pace nella giustizia RaiNews