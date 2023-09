Ucraina | gli Usa sempre più stanchi della guerra I repubblicani divisi minacciano di bloccare il bilancio Ma a pesare di più su Kiev è la debolezza di Biden

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Quattro americani su dieci pensano che gli Stati Uniti stiano facendo troppo per aiutare l’. Nelle ore in cui Volodymyr Zelensky rendeva visita a Casa Bianca e Congresso alla ricerca di soldi e armi, un sondaggio ABC/Washington Post dipingeva un quadro non troppo favorevole ai suoi piani. Il 41 per cento degli americani ritiene infatti che l’amministrazionesi sia spinta troppo in là negli aiuti a(era il 33 per cento nel febbraio 2023 e il 14 per cento nell’aprile 2022). La cosa non riguarda soltanto i, tradizionalmente più tiepidi nei confronti dell’assistenza massiccia alla. Rispetto al febbraio 2023, i democratici che pensano sia ora di dire basta sono l’8 per cento in più. L’opinione pubblica americana mostra quindi segni ormai evidenti di stanchezza nei ...