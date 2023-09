Ucciso per sbaglio a 9 anni | venerdì targa in marmo in ricordo di Francesco Aversano

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Casal di Principe. Fu la prima vittime innocente della camorra: il piccolo, a solo 9, vennea Casal di Principe da un proiettile vagante sparato da camorristi il 30 settembre 1973. Mezzo secolo dopo la città, che gli ha già dedicato un parco giochi, lo ricorda con unadiche sarà apposta29 settembre dal sindaco Renato Natale sul luogo del delitto, alla presenza dei bambini di oggi. Ci sarà poi un corteo che arriverà al Parco giochi a lui dedicato all’interno di un bene confiscato, e un momento di riflessione, in cui si ricorderà che il piccolo non era mai stato riconosciuto dallo Stato come vittima innocente.. “L’omicidio di– spiega Renato Natale – è il primo ...