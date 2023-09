È stato assolto il ragazzo di 25 anni che il 9 gennaio 2023 ha aggredito e ucciso in strada il neurologo Piero Orsini. Il giovane non è stato ...

È stato assolto il ragazzo di 25 anni che il 9 gennaio 2023 ha aggredito e ucciso in strada ilPiero Orsini. Il giovane non è stato condannato in seguito al riconoscimento del 'vizio totale di mente'. La vicenda Lo studente fiorentino è stato arrestato dopo aver picchiato il 74enne ...E' stato assolto lo studente fiorentino di 25 anni che il 9 gennaio scorso aggredì eilin pensione Piero Orsini, senza alcun motivo e solo per averlo incrociato durante la sua fuga da uno studio psichiatrico del centro di Pisa. Il giovane non è stato condannato in ...

Pisa, uccise neurologo in strada: 25enne assolto per vizio di mente Sky Tg24

Uccise neurologo in strada, 25enne assolto per vizio di mente La Prealpina

I mercati azionari europei hanno chiuso in generale lieve ribasso, con Londra in calo dello 0,4%, Madrid dello 0,3% e Francoforte dello 0,2%. Parigi e Amsterdam sono rimaste piatti. I mercati azionari ...La Lega di serie B ha fissato le date dei recuperi di campionato, le gare iniziali saltate in attesa di conoscere il destino dei club che avevano presentato ricorso. Tra le sfide spicca il derby del ...