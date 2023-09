Ucb | ‘da Ema ok a trattamento per adulti con miastenia gravis generalizzata'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - L'azienda biofarmaceutica multinazionale Ucb ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema - Agenzia europea per i medicinali ha emesso un parere positivo, che raccomanda l'autorizzazione all'immissione in commercio di zilucoplan nell'Unione europea come terapia aggiuntiva alstandard della(gMG), malattia rara, autoimmune, con una prevalenza globale di 100-350 casi ogni milione di persone, in pazientipositivi agli anticorpi anti recettore dell'acetilcolina (AChR).Il parere positivo del Chmp è ora all'esame della Commissione Europea, che concede le autorizzazioni centralizzate all'immissione in commercio dei farmaci nella Ue. Il feedback della Commissione è previsto entro la fine ...