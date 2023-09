Tutti i buchi delle stragi secondo Scarpinato | il dispaccio segreto di Gladio sull’Addaura | le indagini di Falcone sui neri e il “caso Moro bis”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ci sono i dispacci segreti disu operazioni in “ambito Nato” organizzate vicino al villino di Giovanniall’Addaura, due giorni prima rispetto al fallito attentato del 21 giugno 1989. E c’è la testimonianza di Pino Arlacchi, lo scrittore al quale il magistrato ucciso nella strage di Capaci confidò che quello di Piersanti Mattarella era “unbis“. E poi ci sono pure le intercettazioni in carcere in cui Totò Riina definiva il terrorista nero Pierluigi Concutelli come “massone” vicino a Stefano Bontade. Ma ci sono anche i racconti di Francesco Di Carlo, il boss di Altofonte che ricevette una visita da uomini dei servizi segreti mentre era detenuto nel carcere di Full Sutton in Inghilterra: chiesero un contatto con Cosa nostra per bloccare il lavoro di, lui li mise in contato ...