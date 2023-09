Turista cade in un burrone a Ischia | recuperata dall’elicottero

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiDisavventura a lieto fine per una donna tedesca ad: è caduta in un dirupo sul monte Epomeo e per salvarla c'è stato bisogno dell'intervento di un elicottero del 118. Ieri pomeriggio la 34enne che si trova in vacanza aveva deciso di compiere una escursione alle pendici della montagna più alta dell'isola ma mentre si inerpicava lungo un sentiero è scivolata in un canale e non è riuscita più a tornare a valle. La donna, disorientata ed impaurita, si è quindi messa in contatto con i carabinieri che per localizzarla le hanno chiesto di condividere la sua posizione attraverso il telefono cellulare; oltre ai militari sono stati attivati per il ritrovamento i tecnici della squadra locale del Soccorso Alpino e Speleologico Campania, che hanno iniziato a perlustrare la zona indicata dal gps. Dopo diversi minuti dall'allarme la donna è stata