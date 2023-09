Turchia | Montella nuovo ct | “Rappresentiamo un Paese Cultura turca molto simile a quella dove sono cresciuto”

AGI - La scelta di Vincenzo Montella come nuovo ct della Turchia conferma il prestigio di cui gode la scuola degli allenatori italiani nel mondo, ...

Novità importanti dalla Turchia , dove la Federcalcio anatolica ha ufficializzato l’ingaggio di Vincenzo Montella come Commissario Tecnico della ...

L'ex ct della Germania, che in Turchia ha allenato il Fenerbahce a fine anni '90, ha rifiutato la proposta dopo qualche ora di riflessione

Vincenzo Montella è stato scelto come nuovo CT della Nazionale turca, prendendo il posto di Stefan Kuntz. Il tecnico italiano ha firmato...

VINCENZONAZIONALE -49 anni Vincenzoè ufficialmente il nuovo ct della. L'ex allenatore di Roma, Catania, Fiorentina, Samp, Milan, Siviglia e Adana Demirspor ha ...Sua anche una Coppa distagione 2018/2019. Nella sua ultima gestione la stagione più ...periodo sta seguendo con interesse il campionato italiano e che nutre particolare stima pere ...

Vincenzo Montella in Turchia: è il nuovo Ct della Nazionale, contratto triennale Sky Sport

Montella ha detto sì: torna in Turchia, guiderà la nazionale La Gazzetta dello Sport

Il nuovo attaccante dell'Adana Demirspor ha parlato a TvPlay: "Pioli mi piace, ma se Leao non sta in forma allora i rossoneri fanno poco. Se il progetto saudita funziona, vado" ...Kenan Yildiz, attaccante della Juve classe 2005, è il primo obiettivo di Vincenzo Montella. Il giovane promosso dalla Next Gen ha svolto la trafila delle.