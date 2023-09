Turchia | Montella | “Essere qui grande emozione | vogliamo far gioire i tifosi”

Vincenzo Montella ha parlato oggi in conferenza stampa, a margine della sua presentazione come commissario tecnico della Turchia : LA SCELTA -...

Vincenzo Montella , ex allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato nella conferenza stampa di presenta zione come ct della Turchia Vincenzo ...

"So che ci saranno critiche ma darò tutto me stesso per questa nazionale" ISTANBUL (Turchia) - "Allenare una nazionale come la Turchia non è un ...