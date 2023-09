La foto segnaletica scattata a Trump nel carcere della contea di Fulton, in Georgia, è già l’immagine dell’anno: 78 milioni di visualizzazioni in ...

La foto segnaletica scattata a Trump nel carcere della contea di Fulton, in Georgia, è già l’immagine dell’anno: 78 milioni di visualizzazioni in ...

, laholding diffamata da caccia alle streghe "E' una grande compagnia che è stata diffamata e calunniata da questa caccia alle streghe politicamente motivata": così Donaldsul suo ...Un giudice "che odiaoltre addirittura la procuratrice generale Letitia James", scrive, lamentando la mancanza di una giuria e rivendicando la correttezza del suo operato. Tanto più, precisa, ...

Trump, la mia holding diffamata da caccia alle streghe Agenzia ANSA

Trump: “Fu una mia decisione definire le elezioni del 2020 truccate” La Voce di New York

DottDonald Trump ha subito una grave sconfitta in una delle sue tante battaglie legali. Un giudice di New York è ora giunto alla conclusione che l'ex ...Donald Trump, i suoi figli adulti e la Trump Organization sono responsabili di frode. Lo ha stabilito il giudice di New York Arthur Engoron, accettando la tesi del procuratore generale di New York ...