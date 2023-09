...ordinato che alcune delle licenze commerciali disiano revocate come punizione - rendendo difficile o impossibile per lui e i figli fare affari a New York - dopo aver stabilito che ha......alcune delle licenze commerciali disiano revocate come punizione - rendendo cosi' difficile o impossibile per lui e i figli adulti fare affari a New York - dopo aver stabilito che ha...

«Trump ha frodato, gonfiati asset sino a 3,6 miliardi» Il Sole 24 ORE

'Trump ha frodato, gonfiati gli asset sino a 3,6 miliardi' Agenzia ANSA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 SET - Donald Trump e i suoi figli adulti sono responsabili di frode, avendo fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino ...Colpo all'immagine per il Tycoon. Una punizione decisa dopo aver stabilito che Trump ha frodato banche e assicurazioni gonfiando il valore dei suoi asset fino a 3,6 miliardi ...