In un'epoca in cui l'educazione e la meritocrazia sono sotto i riflettori, emerge una storia paradossale dal napoletano che sottolinea le carenze ...

"L'età per andare in pensione per un - continua -lavoratore è oggi difficilmente ...svolgere attività lavorative in modo da non arrivare poi al momento del pensionamento con un assegno...A raccontare come si è sviluppata la sua storia è il preside Vito Giannini, dirigente scolastico della scuola frequentata di Matteo, l'Istituto bilingue 'Vincenzo Pallotti' di Ostia, ovvero colui che ...

Troppo giovane per l’università in Italia: il preside spiega come ha fatto un 16enne studente prodigio a iscriversi in Germania TGCOM

Massacrato di botte per uno sguardo di troppo: denunciato il giovane che ha aggredito il coetaneo RagusaOggi

È stato completato il restauro della Galleria del Corso, nel centro di Milano. L'edificio monumentale fu progettato dell’architetto Pier Giulio Magistretti nel 1926; i lavori terminarono solo nel 1935 ...Nonostante la giovane età, il ragazzo è già stato ammesso all'Università, ma in Germania. Una storia d'esempio per i suoi coetanei ma anche per il sistema scolastico. Secondo il preside che lo ha segu ...