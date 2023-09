Trittico Lombardo 2023 | date | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Va ad avvicinarsi alla conclusione la lunghissima stagione del ciclismo su strada. Ultimo appuntamento fondamentale il Giro di Lombardia, che verrà anticipato come da tradizione dal. Coppa Agostoni-Giro delle Brianza, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine: tantissimi iscritti di lusso, da Tadej Pogacar a Wout van Aert, dunque gare attesissime. Andiamo a scoprire nel dettaglio ilcon lee come seguire in TV le corse.Giovedì 28 settembre Coppa Agostoni Ore 11.30 partenza Ore 17 circa arrivo Diretta tv: Rai Sport Diretta: RaiPlay Diretta LIVE testuale: OA Sport Lunedì 2 ottobre Coppa Bernocchi Ore 11.00 partenza Ore 17 circa arrivo Diretta tv: Rai Sport, Eurosport ...