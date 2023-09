Tremate! Tremate! La Lazio è ritornata! 2-0 al Torino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Aveva giocato sabato rimediando appena uno stanco pareggio col Monza e non si può dire che abbia brillato, tranne che contro il Napoli, in questo inizio di campionato. Oggi finalmente, quando tutti si aspettavano una squadra stanca per l’impegno ravvicinato precedente, laha mostrato chiaramente di essersi svegliata. E non si può dire che l’avversario di stasera fosse addormentato. Ilha corso finché ha potuto, non s’è arreso nemmeno sul due a zero. La, però, oltre al talento dei suoi calciatori, ha messo in campo una condizione fisica sorprendente e una voglia di combattere senza interruzioni fino alla fine. I palloni finiti alle spalle di Milinkovic Savic, bravo quasi quanto il fratello, anche se in un altro ruolo, sono soltanto due: quello di Vecino, una rapina con arma impropria, e quello di Zaccagni, una ...