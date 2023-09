Tre giovani vite spezzate così | terribile incidente stradale | avevano 19 | 26 e 30 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ancora una scia di sangue sulle strade italiane. Unha causato la morte di tresulla Cassino-Sora. L’impatto violentissimo si è registrato nel cuore della notte tra il 26 e 27 settembre e per coloro che sono stati coinvolti nel sinistro no c’è stato niente da fare. Le vittime viaggiavano su due automobili diverse: le prime due erano una coppia di fidanzati, che se n’è andata via per sempre insieme. Mentre l’altro deceduto è un 19enne alla guida di una Punto, che si chiamava Alessandro Muscedere. Il gravissimoha provocato quindi la morte improvvisa di questi tre. Parlando dei fidanzati, lui era il 30enne Alessio Tuzi, mentre lei aveva 26e si chiamava Iris De Vincenzi. Una volta che la notizia si è sparsa ...