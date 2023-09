Tragedia ad Alessandria | chi era l’ingegnere che ha ucciso moglie | figlio e suocera

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Hala, ildi 17 anni e lae poi si è tolto la vita. Martino Benzi, classe 1956 (67 anni tra pochi giorni) da oltre vent’anni lavorava nel campo dell’informatica e della comunicazione. Progettava siti web e li posizionava nei motori di ricerca per avere un piazzamento più alto e aumentare il traffico. In mattinata,ha colpito a morte la coniuge e il, con modalità ancora in fase di accertamento, per poi entrare nella casa di riposo dove viveva la. Quando si è trovato da solo con l’anziana nel giardino dell’istituto, l’ha uccisa colpendola con un coltello, per poi togliersi la vita con la stessa arma tagliandosi la gola. Stando a quanto scrive sul proprio blog, la vita di Benzi sarebbe cambiata con la nascita ...