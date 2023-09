Traffico Roma del 27-09-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento gli spostamenti tra laFiumicino e la diramazioneSud stessa situazione in interna tra Cassia e Appia in aumento gli spostamenti ma senza altri disagi sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla migliorano le condizioni di viaggio sulla tangenziale est dopo le code causate da un precedente incidente tra la stazione Tiburtina e via Salaria Provenendo da San Giovanniintenso è rallentato su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in questo caso verso San Giovanni turno infrasettimanale del massimo campionato di calcio Lazio e Torino si sfidano allo stadio Olimpico alle 20:45 attive Come di consueto le modifiche alla circolazione in tutta l’aria è più ...