Traffico Roma del 27-09-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 27 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 Maggiore prudenza sulla tangenziale dove per un precedente incidente sono ancora possibili disagi tra la stazione Tiburtina e via Salaria in direzione stadio a Monteverde nel dettaglio su via Felice Cavallotti ti ricordiamo la momentanea chiusura tra via Federico Torre e via Alberto Mario per interventi di manutenzione in corso a un cavo elettrico turno infrasettimanale del massimo campionato di calcio Lazio e Torino si sfidano allo stadio Olimpico alle 20:45 attive Come di consueto le modifiche alla circolazione in tutta l’area piùprevisto nel pomeriggio in occasione della sesta giornata di Serie A infine proseguono i lavori notturni sulla autostrada di Fiumicino a partire dalle 21 chiuso il tratto ...