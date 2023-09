Traffico Roma del 27-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code su via Cassia bis all’altezza di Castel de’ ceveri in direzione del raccordo anulare ancora trafficata la via Flaminia da via ca’ Rossa via dei Due Ponti in centro code sul lungotevere tra ponte Palatino e ponte Garibaldi verso ponte Flaminio ricordiamo che in Prati Per consentire i lavori in piazza Pia è cambiata la viabilità in alcune strade con inversioni di sensi di marcia e deviazioni inevitabili ripercussioni in tutta la zona alla stazione Termini ritardi e cancellazioni per tutti i treni Intercity alta velocità e regionali a causa della sospensione nel nodo di Napoli dovuta verifica in corso in seguito al terremoto registrato alle 4:30 di questa mattina in zona Campi Flegrei ed è stato ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico indetto per venerdì 29 settembre dal sindacato USB la protesta che ...