Traffico Roma del 27-09-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un veicolo in fiamme momentaneamente chiusa la Cassia bis all’altezza di Formello in direzione di Viterbo Siamo alla km 8 in evita Code in tutta l’area circostante rallentamenti e code su tutte le consolari l’ingresso in città in particolare con le sull’Aurelia a tratti da Malagrotta Piazza Irnerio sulla Cassia dalla Storta a via dei Due Ponti 5 La Flaminia da Prima Porta a via del Foro Italico stessa situazione sulla Salaria all’altezza di Settebagni e da Villa Spada alla tangenziale est ricordiamo che per urgenti lavori ancora chiusa via pare tra via Cassia via Giovanni Fabbroni sulla tangenziale est code dalla 24 alla Salaria verso lo stadio e tra Largo Lanciani e viale Castrense in direzione di San Giovanni code poi sull’intero tratto Urbano A24 verso la tangenziale est e nella zona diSud code a ...