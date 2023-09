Totocalcio e misure anti ludopatia | Abodi | “Lo abbiamo ripristinato | ma non possiamo dirlo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “il, ma non lo sa nessuno, perché non si può comunicare”. Lo ha dichiara il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, in audizione dinnanzi alla commissione inchiesta Periferie della Camera, parlando del complicato rapporto tra ile le leggi: “Gli effetti benefici del, che hanno destinato anche una percentuale a Sport e Salute per attività sociali, di fatto non producono quasi niente, perché non si sa, non si conosce e non si riconosce”, ha aggiunto. SportFace.